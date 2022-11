Terremoto: ad Ancona riaprono altre18 scuole, 74 su 80

(ANSA) - ANCONA, 12 NOV - Lunedì riaprono ad Ancona altre 18 scuole dopo i controlli legati alle scosse di terremoto di questi giorni e dopo i piccoli, numerosi interventi effettuati.

Sono quindi 74 su 80 gli istituti che hanno superato questo momento e che possono attivarsi in sicurezza. Sei strutture hanno invece riportato problemi che hanno bisogno di un periodo più lungo per essere risolti. La Giunta comunale di Ancona si è riunita ieri e oggi con i tecnici comunali e i dirigenti scolastici per valutare tutte le soluzioni per garantire la didattica. Quanto alle scuole che non possono riaprire, per alcune sono state individuare sedi alternative, altre rimarranno chiuse il tempo necessario a fare i lavori di ripristino, circa una settimana. (ANSA).