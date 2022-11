Terremoto: ad Ancona riaprono altre18 scuole, 74 su 80 (2)

(ANSA) - ANCONA, 12 NOV - Per le sei scuole che non possono riaprire lunedì il quadro è il seguente: le Medie Podesti, le Medie del Pinocchio e la Materna "25 Aprile" richiedono interventi per cui serviranno mesi. Sono state quindi individuate, insieme alle direzioni scolastiche, le sedi alternative, in altri edifici scolastici, che domani verranno condivise con i rappresentanti dei Consigli di istituto e per attivare le quali serve qualche giorno. Pertanto, queste 3 scuole resteranno chiuse fino a mercoledì compreso mentre da giovedì le lezioni riprenderanno nelle sedi alternative individuate.

La Materna Sabin, le Elementari Savio e le Medie Marconi sono oggetto di interventi che richiedono una settimana di tempo, dunque per queste non si è cercata una sede alternativa, sia per problemi di capienza, sia perché la sede avrebbe comunque avuto bisogno di giorni per essere attivata. Queste 3 scuole rimarranno chiuse per tutta la prossima settimana, fino a sabato compreso, cioè per il tempo strettamente necessario per eseguire i lavori di ripristino, dopo di che torneranno all'attività nella sede attuale. Per le Medie Marconi e per la Media del Pinocchio, dal confronto con le direzioni scolastiche e con l'Ufficio Scolastico Regionale, è emersa l'ipotesi di attivare la Dad per questi ulteriori pochi giorni. Su tale ipotesi, la decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore dagli organismi scolastici competenti. Domani, dopo la condivisione con i consigli di istituto saranno rese note le sedi alternative in cui da giovedì riprenderà l'attività didattica per le Podesti, le Medie del Pinocchio e la Materna 25 Aprile, compresi i servizi di trasporto connessi. (ANSA).