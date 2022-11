Terremoto: ad Ancona punto di ascolto al Palaindoor

(ANSA) - ANCONA, 12 NOV - Al Palaindoor, la nuova struttura di accoglienza gestita dal Comune di Ancona per l'emergenza terremoto, è stato attivato anche un punto di ascolto gestito dal Servizio Politiche sociali, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 20 alle 23 per dare assistenza a tutti coloro che, nella necessità di lasciare le proprie case, stanno vivendo momenti di difficoltà. Oggi altre 23 persone sono state sfollate, dopo che due abitazioni sono state dichiarate inagibili dai vigili del fuoco (un appartamento in via Pizzecolli dove vivevano 4 persone e una palazzina di 8 appartamenti in via Collodi dove risiedevano 19 persone).

Diciotto gli sfollati arrivati al al Palaindoor, tra i quali 5 bambini e alcuni operai Fincantieri. Il numero degli sfollati è destinato a salire man mano che procedoino le verifiche dei vigili del fuoco sugli immobili. L'Amministrazione sta valutando ulteriori e diversificate possibilità di alloggio per famiglie e individui che dovranno resteranno fuori dalle abitazioni per un periodo di tempo più lungo. Proseguono nel frattempo ininterrottamente le verifiche sugli edifici scolastici rimasti chiusi per valutare le conseguenze delle scosse dei giorni scorsi. (ANSA).