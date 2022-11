Da Cpo Marche medaglie a 'Donne in divisa'

(ANSA) - PORTO SAN GIORGIO, 12 NOV - Impegno, coraggio, determinazione nell'affrontare anche momenti particolarmente difficili. Una medaglia ricca di significato quella affidata a 23 "Donne in divisa" nel corso della manifestazione organizzata presso il Teatro comunale di Porto San Giorgio (Fermo) dalla Commissione regionale pari opportunità. Donne appartenenti alle Forze Armate e dell'Ordine, ma anche alcune impegnate nel volontariato, che attraverso i loro profili narrano storie di vita che le hanno viste direttamente protagoniste, come durante il periodo più difficile dell'emergenza covid e per le fasi d'intervento inerenti l'alluvione che ha colpito recentemente le Marche. "Abbiamo scelto di focalizzare la nostra attenzione - ha sottolineato la presidente della Cpo, Maria Lina Vitturini - sui molteplici aspetti del lavoro femminile. Ed oggi siamo orgogliose di mettere in luce il prezioso contributo offerto da queste donne per la sicurezza delle nostre comunità. Tra l'altro vogliamo ricordare che il mese di novembre accoglie due importanti appuntamenti come la Giornata delle Forze Armate e quella per il contrasto alla violenza sulle donne". Il viceprefetto vicario Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi e il questore di Fermo Rosa Romano hanno offerto un excursus storico per evidenziare quanto sia stato determinante nel corso del tempo il lavoro delle donne per la costruzione di nuovi percorsi, anche attraverso una rivisitazione delle leggi vigenti. Presenti alla manifestazione gli studenti del Liceo artistico "Licini - Preziotti" e delle scuole medie "Nardi" di Porto San Giorgio. Significativa l'immagine riportata sulla medaglia un donna libera, con i capelli al vento, realizzata da Aurora Carassai, giovane anconetana che ha già in tasca una laurea in scultura ed è prossima ad acquisire quella magistrale presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata. Per le premiazioni sul palco i rappresentanti delle Forze Armate e dell'Ordine, amministratori, la presidente della Commissione pari opportunità Maria Lina Vitturini, la vice Maria Antonietta Lupi e diverse commissarie. Interventi musicali con le pianiste Carla Sgoifo e Mari Batilashvili e con il soprano Stefania Donzelli (ANSA).