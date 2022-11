Covid: Marche, in una settimana 4.343 casi e -30 ricoveri

In una settimana nelle Marche 4.343 casi di positività al Covid-19 (in totale 8.631 tamponi eseguiti), l'incidenza si è abbassata a 288,76 (nell'ultimo aggiornamento giornaliero del 4 novembre era 326,26) e -30 ricoveri (da 132 a 102) mentre il totale di vittime è salito a 4.187 (erano 4.172 il 4 novembre). Lo comunica la Regione nel bollettino ora passato da quotidiano a settimanale e pubblicato nella giornata di ieri.

Per quanto riguarda i ricoverati, attualmente, ce ne sono tre in Terapia intensiva, due in Semintensiva e 97 in reparti non intensivi mentre le persone in osservazione in Pronto soccorso sono 13. Le persone in quarantena sono 6.479 tra le quali 39 con sintomi. (ANSA).