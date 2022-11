Terremoto: Ricci, Governo e Regione aiutino Pesaro e altre città

(ANSA) - PESARO, 12 NOV - "I danni sono tanti, bisogna che Regione Marche e Governo ci aiutino, non solo Pesaro, ma anche le altre città della costa nord delle Marche". A dirlo è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, commentando i danni sinora rilevati dopo le scosse di terremoto di questi giorni. "La città ha retto alla botta, la più forte degli ultimi 100 anni", aggiunge in riferimento alla scossa di magnitudo 5.5 della mattina del 9 novembre, seguita da uno sciame sismico che va ancora avanti. "Razionalmente tiriamo un sospiro di sollievo, ma i danni sono tanti: 20 milioni per il patrimonio pubblico, a cui ora stiamo sommando i danni privati. Quattro le famiglie sfollate". (ANSA).