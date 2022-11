Sisma: chiusa cattedrale Fabriano, una lesione sopra Vetrata

(ANSA) - FABRIANO, 11 NOV - Interdetto l'accesso alla cattedrale di San Venanzio a Fabriano (Ancona), chiusa dopo lo sciame sismico in atto dal 9 novembre scorso e soprattutto a seguito delle due scosse più forti - 5.5 delle 7.07 e 5.2 delle 7.08 - con epicentro davanti alla costa marchigiana pesarese.

Sopralluogo dei vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano, ieri pomeriggio, accompagnati anche dall'esponente della Giunta comunale, Massimo Spreca, oltre che naturalmente dal Parroco del Duomo cittadino, don Antonio Esposito.

"Non sembra un problema strutturale, ma è prevalsa giustamente la tesi della prudenza", le sue parole. In pratica, è stata notata nella controfacciata una lesione verticale sopra la Vetrata di San Venanzio, realizzata dall'artista fabrianese Guelfo, in corrispondenza dell'arcata di ingresso principale e sull'entrata laterale sinistra della Cattedrale. La cattedrale consacrata nel 1663, fu edificata su una chiesa preesistente e più volte rimaneggiata. All'interno conserva fra l'altro la Cappella di San Lorenzo, con affreschi del '300 dipinti da Allegretto Nuzi.

"C'è stata una lesione come già verificatesi dopo il sisma del 1997. - ricorda il parroco - Si è ripresentata come rigonfiamento del muro. Giustamente i vigili del fuoco, essendo una lesione in verticale all'ingresso, hanno preferito dichiarare l'inagibilità del nostro Duomo per precauzione ed evitare che, a causa di ulteriori anche piccole scosse, possano esserci dei distacchi". I prossimi passi saranno quelli di posizionare un ponteggio "al fine di verificare verificherà al meglio se la lesione sia o meno un danno strutturale", conclude don Antonio Esposito. È stata transennata la parte esterna del Duomo e presto ci sarà la delibera sull'inagibilità. (ANSA).