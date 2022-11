Odore bruciato al primo piano, evacuato Tribunale Ancona

(ANSA) - ANCONA, 11 NOV - Evacuato verso le ore 12 il Tribunale di Ancona per la puzza di bruciato sentita in particolare al primo piano dello stabile vicino all'ufficio decreti penali. Dopo l'annuncio dell'altoparlante interno, tutto il personale e gli utenti all'interno del Palazzo di giustizia, sono usciti dallo stabile e, al momento, non si profilano danni particolari o problemi alle persone. Sul posto ci sono i vigili del fuoco con arrivati con l'autopompa che stanno eseguendo un sopralluogo di verifica.

La mattina del 9 novembre, dopo le due forti scosse 5.5 e 5.2 davanti alle coste marchigiane pochi minuti dopo le 7, il tribunale aveva ripreso in ritardo i lavori, con utenti assembrati fuori in attesa degli sviluppi dello sciame sismico, e gli uffici giudiziari avevano operato a scarto ridotto con rinvio di tutte le udienze tranne quelle con detenuti o in videoconferenza. A causa del cedimento di alcune doghe il quinto piano del palazzo è ancora interdetto fino a domani e le udienze si stavano svolgendo oggi al pianterreno e al primo piano; circostanze che hanno favorito in questo caso l'evacuazione.

(ANSA).