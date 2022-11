Accoltellato a San Benedetto T., 33enne in gravi condizioni

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 11 NOV - Un uomo di 33 anni di nazionalità macedone è stato accoltellato e ferito alla gola oggi pomeriggio a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e ora è ricoverato in gravi condizioni in ospedale ad Ancona.

Sull'accaduto stanno cercando di fare luce i carabinieri del Norm e della compagnia di San Benedetto che sono sulle tracce dell'aggressore visto fuggire dalla zona dove è avvenuto l'accoltellamento in viale dello Sport. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, alla luce della gravità delle condizioni della vittima (a quanto sembra è stato raggiunto alla gola dalle coltellate), hanno fatto intervenire l'eliambulanza a bordo della quale la vittima è stata trasferita all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. (ANSA).