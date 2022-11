Terremoto: danni a statua Madonna dei Cappuccini a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 10 NOV - Le scosse di terremoto di ieri mattina hanno provocato il distacco e la caduta della parte posteriore della testa della statua della Madonna dei Cappuccini, che si trova in via Mastai, all'ingresso della città di Pesaro. Con il frammento della statua è venuta via anche la corona di lampadine, che fingeva da aureola. "Un risveglio che ha dissotterrato antiche paure, ricordato il dolore di ferite ancora aperte, messa ancora a dura prova la reattività della nostra comunità" commenta l'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, che posta una foto della statua su Facebook. "Questo terremoto ha l'immagine sfigurata della Madonnina dei Cappuccini, uno dei simboli sacri più amati dai pesaresi - aggiunge -. Ricostruiremo quel volto, lo faremo con lo stesso spirito e la stessa tenacia che distingue ogni marchigiano in tutte le sfide e in tutti i momenti di difficoltà". (ANSA).