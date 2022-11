Oltre 15mila imprese marchigiane fanno eco-investimenti

Nelle Marche sono 15.090 le imprese che hanno effettuato e effettueranno eco-investimenti. A livello provinciale è Macerata con 3.909 imprese la provincia più virtuosa; segue Ancona con 3.852 imprese green; Pesaro Urbino con 3.407 aziende green; Ascoli Piceno a quota 2.194; Fermo, con 1.727 imprese che hanno investito o investiranno in tecnologie green. Nelle Marche sono stati stipulati 40.400 contratti green jobs: Ancona 14.630 contratti; Pesaro Urbino 9.805; Macerata 8.592; Ascoli Piceno 4.648; Fermo 2.723. Oggi alla fiera della transizione ecologica, Ecomondo di Rimini, hanno ricevuto il Premio Sviluppo Sostenibile (che si fregia della medaglia della Presidenza della Repubblica) due imprese della provincia di Fermo: Conceria Nuvolari Società Benefit e Andolfi&C, entrambe segnalate tra le migliori dieci del settore Economia Circolare.

Complessivamente sono 30 le aziende marchigiane presenti a Rimini. Plauso agli imprenditori da parte del presidente di Camera Marche Gino Sabatini. "Oltre al cambiamento degli scenari nazionali ed internazionali sulla produzione e l'approvvigionamento delle risorse, anche le imprese dovranno necessariamente cambiare il modo di progettare, produrre e utilizzare i prodotti, con la necessità di adeguare il tessuto industriale a principi improntati alla sostenibilità e alla circolarità", il commento di Sabatini che ha ricordato il recente bando per la riconversione green delle imprese del settore calzaturiero e quello per la qualità del cappello marchigiano. (ANSA).