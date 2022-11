Incendio distrugge veranda villetta, alta colonna fumo e fiamme

Un violento incendio si è sviluppato in tarda mattinata al piano terra di una villetta facente parte del Residence Campana in razione San Paterniano di Osimo (Ancona). Il rogo si sarebbe sviluppato attorno alle 13:30, probabilmente da una catasta di legna esterna all'abitazione, coinvolgendo poi parzialmente anche la villetta.

Si è alzata una colonna di fumo ben visibile dalle zone circostanti mentre le fiamme alte alcuni metri fuoriuscivano da una finestra. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Osimo e di Ancona (con una autobotte) per spegnere il rogo. Sl posto anche la polizia del commissariato di Osimo. Al momento non risulterebbero persone ferite e l'incendio sarebbe stato domato. (ANSA).