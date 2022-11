Terremoto: sindaca Ancona, finora nessun danno strutturale serio

(ANSA) - ANCONA, 09 NOV - "Dalle verifiche fatte fino a questo momento mi dicono tecnici e ingegneri e gli stessi assessori, che non risultano danni strutturali seri" nelle strutture di competenza comunale "salvo che in un paio di situazioni per le quali in particolare è opportuno un ulteriore approfondimento, rispetto alla prima 'diagnosi' fatta". Lo afferma la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, facendo il punto sui primi rilievi e interventi dell'Amministrazione Comunale dopo l'evento sismico che stamattina ha colpito al largo della costa pesarese, e che è stato distintamente avvertito in tutte le Marche ma anche in altre regioni.

Affiancata dagli assessori Stefano Foresi (Protezione civile), Paolo Manarini (Lavori Pubblici), Tiziana Borini (Servizi Sociali) e dall'ingegner Stefano Capannelli (dirigente dei Lavori Pubblici e Protezione civile, presidente dell'ordine degli Ingeneri della Provincia di Ancona), Mancinelli ha spiegato: "stiamo facendo verifiche sulle strutture dei servizi comunali: scuole, strutture per i servizi sociali, strutture residenziali, case protette, centri diurni, nonché sugli impianti sportivi e sulle strutture cimiteriali" per le quali "prudenzialmente era stata disposta la chiusura" con "ordinanza di stamattina, finalizzata alla verifica che non fossero rilevabili danni gravi strutturali che potessero presentare pericoli di stabilità" per "garantire la sicurezza necessaria in questa situazione". "Sull'esito specifico delle verifiche diremo con più precisione domani"; "certo è che almeno tutta la giornata di domani sarà necessaria per completare il primo giro di verifiche, poi in alcuni casi ci sarà la necessità di un supplemento di indagine". Intanto però quello che emerge "è che non c'è un problema strutturale, tanto meno diffuso, nell'insieme dei servizi" comunali. "Siamo grosso modo al 60-70% degli edifici scolastici" per le verifiche e "intorno alla stessa percentuale per quanto gli impianti sportivi. Sono state verificate le strutture residenziali per anziani" come "Villa Almagià e Benincasa", "Centro Diurno Il Cigno" e "saranno verificate domattina le strutture che ospitano gli asili nido.

Domani speriamo di riuscire a completare la verifica degli edifici scolastici". (ANSA).