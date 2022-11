Terremoto: 'inagibile' chiesa Santuario Maria Goretti Corinaldo

(ANSA) - ANCONA, 09 NOV - Chiusa la chiesa del Santuario di Maria Goretti a Corinaldo (Ancona) a causa del terremoto di stamattina con epicentro davanti alla costa pesarese. La decisione è arrivata dopo le verifiche effettuate nel pomeriggio dai Vigili del fuoco: tecnici e pompieri hanno riscontrato alcuni cedimenti di parti di intonaco e calcinacci che sono crollati a terra senza altri danni.

Intatta la statua della giovane martire così come la teca contenente una reliquia, con grande gioia dei fedeli. Nel centro abitato di Corinaldo è stata disposta anche la chiusura della biblioteca comunale e del centro studi, così come del palazzo comunale: quest'ultimo rimarrà aperto per le attività ordinarie degli uffici ma chiuso per eventi e manifestazioni. Nel Senigalliese ci sono stati lievi danni anche alla basilica e al palazzo vescovile, distacchi più consistenti si sono registrati nella chiesa di santa Maria del ponte al porto, nel rione Porto, a Senigallia, già interessata da piccoli cedimenti anche durante il sisma del 2016. (ANSA).