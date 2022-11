Terremoto: Ancona, 10 sfollati in spazi collaterali PalaRossini

(ANSA) - ANCONA, 09 NOV - Dopo le forti scosse con epicentro davanti alla costa pesarese, anche nell'Anconetano ci sono state verifiche in abitazione private e sopralluoghi dei vigili del fuoco. Al momento, riferisce la sindaca Valeria Mancinelli, il Comune ha avuto una "richiesta di una ospitalità d'emergenza per una decina di persone che hanno avuto la casa lesionata e dichiarata inagibile dai Vvf o con sospetto o dubbio tale e che non hanno altra possibilità di sistemazione autonoma".

"Sia per far fronte alle richieste già manifestate, che per eventuali e ulteriori richieste, ha aggiunto Mancinelli, la "struttura di Protezione civile" del Comune e l'amministrazione comunale "hanno già attrezzato" alcuni "spazi collaterali del PalaRossini" per "l'ospitalità di queste persone che fin da stasera potranno dormire li"; "Sono stati già attivati e sono già pronti per essere utilizzati 25 posti" espandibili "nel caso ci fosse un aumento della domanda" nel "giro di qualche ora fino a 110 posti, ma a questo momento la richiesta è solo per dieci persone". (ANSA).