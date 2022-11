Terremoto: Aguzzi, "impressionante, visto tremare alberi"

(ANSA) - ANCONA, 09 NOV - "Ero in giardino, quello che mi ha impressionato è che ho visto tremare gli alberi". L'assessore regionale alla Protezione civile delle Marche, Stefano Aguzzi, di Fano (Pesaro Urbino), racconta all'ANSA gli attimi delle forti scosse sismiche che si sono succedute stamattina con epicentro proprio sulla costa marchigiana nella zona di Pesaro Urbino. "Mi trovavo in giardino in quel momento - riferisce -, ci sono degli ulivi, la cosa impressionante è stata vedere gli alberi tremare, da lì ho dedotto che fosse qualcosa di molto forte".

"Ho visto mia moglie scendere di corsa e uscire di casa in pigiama - dice ancora Aguzzi - e le ho detto speriamo che l'epicentro sia vicino perché almeno è il massimo che è successo, se l'epicentro è lontano è una cosa disastrosa. E' stata una scossa molto molto forte". (ANSA).