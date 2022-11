Parlamento: ex assessori Carloni e Latini eletti in Commissioni

(ANSA) - ANCONA, 09 NOV - Gli ex assessori regionali delle Marche Mirco Carloni e Giorgia Latini sono stati eletti rispettivamente Presidente della Commissione Agricoltura e Vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati.

Soddisfazione del Commissario Regionale della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti.

"Carloni e Latini - afferma Marchetti - hanno dimostrato le loro competenze nei rispettivi ambiti già negli anni di governo regionale e con la loro elezione di oggi ai vertici delle commissioni Agricoltura e Cultura della Camera, il modello Marche inizierà a far scuola anche in Parlamento. Un ringraziamento al nostro Segretario Federale Matteo Salvini e al Capogruppo Riccardo Molinari - conclude - per aver dato seguito alla mia richiesta di tenere in considerazione due professionisti come Mirco e Giorgia, che hanno dimostrato di lavorare con serietà e abnegazione. A loro un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura che, sono certo, sapranno interpretare al meglio portando in alto il nome delle Marche".

(ANSA).