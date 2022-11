Morta Assunta Maria Brachetta, minuto silenzio Consiglio Marche

(ANSA) - ANCONA, 08 NOV - Un minuto di raccoglimento dell'Assemblea in apertura della seduta del Consiglio regionale delle Marche per ricordare Assunta Maria Brachetta, ex consigliera regionale dal 1995 al 2000 ed ex presidentessa di Legambiente Marche, morta a 72 anni.

L'iniziativa, osservata dall'intera Assemblea in piedi, è stata promossa dal presidente Dino Latini che ha espresso in aula il cordoglio dell'intero Consiglio al marito di Assunta Maria Brachetta, Fabio Renzi, segretario generale della Fondazione Symbola di Treia, e a tutta la famiglia della donna che contribuì alla fondazione di Legambiente. (ANSA).