Turismo: Urbino al World Travel Market a Londra

(ANSA) - URBINO, 07 NOV - Oltre 13 milioni di turisti dal Regno Unito, questi i numeri del mercato inglese per l'Italia.

La Città di Urbino è rappresentata a Londra per promuovere la destinazione, cogliendo anche l'occasione delle celebrazioni per i 600 anni dalla nascita del Duca Federico da Montefeltro, insieme alla Regione Marche, Confesercenti Urbino e gli operatori del turismo marchigiano. Ritornata in auge dopo la pandemia, la più importante manifestazione per la promozione del turismo e per la commercializzazione dell'offerta turistica, il World Travel Market, si svolge all'ExCel Centre di Londra dal 7 al 9 novembre, con la partecipazione di oltre 2.500 operatori da oltre 100 paesi del mondo e 70 destinazioni. I turisti dal Regno Unito sono ai primi posti della classifica turistica italiana con 13,7 milioni di presenze negli esercizi ricettivi. La spesa turistica dei viaggiatori dal Regno Unito si aggira intorno ai 3,8 miliardi di euro e aumenta tendenzialmente. Al Wtm è presente lo spazio Italia promosso dall'Enit, Agenzia italiana del turismo, insieme a tutte le Regioni italiane.

E Urbino è presente con l'assessore al Turismo Roberto Cioppi e il responsabile del Settore Cultura e Turismo Gabriele Cavalera, per promuovere la città insieme agli operatori del turismo nello stand della Regione Marche. Urbino sarà promossa anche all'evento "Speed Networking" dove si incontreranno oltre 75 buyer da tutto il mondo, insieme all'operatore urbinate Federico Scaramucci, di Raffaello Travel Group, tour operator incoming delle Marche. Il Wtm viene ritenuto un'occasione fondamentale per il confronto e la condivisione con gli operatori turistici, con l'obiettivo di tornare protagonisti in questa fase delicata e nel futuro. (ANSA).