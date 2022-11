Terremoto: verso ordinanza speciale per San Severino Marche

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE, 07 NOV - Si va verso un'ordinanza speciale del commissario alla ricostruzione per la città di San Severino Marche (Macerata). I particolari sono stati messi a punto nel corso di due riunioni operative a cui hanno partecipato il commissario alla ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini, il sub commissario Gianluca Loffredo, il dirigente del settore attuazione Ordinanze speciali dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, Giuseppe Laureti e il sindaco Rosa Piermattei. "I due incontri, ospitati in Comune e in Prefettura - spiega la prima cittadina - rappresentano un'ulteriore tappa di avvicinamento per un'Ordinanza speciale che sarà chiamata a dare risposta alla ricostruzione della Casa di riposo e alla sistemazione del Ponte dell'Intagliata, opera d'importanza strategica in tema di nuova viabilità che si ricollega alla realizzazione della bretella San Severino Marche-Tolentino".

Il Commissario Legnini e la sua struttura hanno condiviso con il sindaco Piermattei e la struttura comunale le priorità anche sulla base del prossimo Piano delle opere pubbliche, che è in via di elaborazione, e del Programma di rigenerazione urbana e del Piano speciale per la ricostruzione, che prevedono altri importanti investimenti sul territorio. Anche altre le opere di cui si è discusso: l'ultimazione dei lavori all'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Eustachio Divini", quelli all'ex palestra Gil, al teatro Italia, al Duomo antico di Castello al Monte, al santuario della Madonna del Glorioso. (ANSA).