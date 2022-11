Terremoto: entro una settimana 'prenotazione' contributo

(ANSA) - ANCONA, 07 NOV - I proprietari degli edifici danneggiati dal sisma 2016 che non avessero ancora provveduto a farlo, hanno soltanto una settimana di tempo per "prenotare" il contributo di ricostruzione con una comunicazione telematica alla struttura commissariale. A ricordarlo sono gli stessi uffici che fanno capo al commissario straordinario alla ricostruzione post terremoto, Giovanni Legnini. Il termine per inoltrare la manifestazione di volontà a richiedere il contributo, in mancanza della quale decade il diritto al contributo stesso, è stato infatti esteso con l'ordinanza 128 al prossimo 15 novembre 2022. Sulla piattaforma telematica risultano già presentate 28.841 manifestazioni di volontà. La manifestazione - viene spiegato - può essere inoltrata dai soggetti legittimati o da un loro incaricato sulla piattaforma telematica del Commissario Sisma 2016 all'indirizzo https://gedisi.sisma2016.gov.it/sis_SpidPage con accesso tramite Spid, il sistema pubblico di identità digitale. (ANSA).