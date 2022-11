Maltempo: a 50 giorni alluvione, "riaprire Ponte del Burello"

(ANSA) - CORINALDO, 07 NOV - Un appello alla provincia di Ancona affinché venga sistemato e riaperto il Ponte del Burello che collega le comunità di Corinaldo e Ostra Vetere (Ancona) e che è chiuso dopo l'alluvione del 15 settembre scorso che ha seminato devastazione, causando sfollati 12 morti mentre una persona - Brunella Chiù, 56 anni, è ancora dispersa. In un incontro organizzato dall'Amministrazione Comunale di Corinaldo è stato fatto il punto della situazione a distanza di 50 giorni dall'alluvione per sollecitare "una maggiore attenzione da parte della Provincia di Ancona per la sistemazione e riapertura del Ponte del Burello.

Sono intervenuti i Sindaci Gianni Aloisi (Corinaldo) e Rodolfo Pancotti (Ostra Vetere) che hanno rappresentato ai cittadini presenti lo stato attuale della situazione, con tutti i "vari interventi e solleciti fatti in queste settimane post alluvione all'ente proprietario della infrastruttura viaria, senza però ricevere ancora nessuna risposta certa e concreta da parte della Provincia di Ancona".

Nei vari interventi è emersa "la volontà di collaborare insieme per cercare di risolvere le problematiche dovute all'alluvione, in primo luogo la riapertura del ponte lungo la SP 17; ovviamente si è sottolineato il grande disagio che tanti cittadini stanno vivendo per la mancanza di un collegamento diretto tra i due comuni". I tecnici preposti al controllo del Ponte del Burello, è stato sottolineato, hanno "a parole rassicurato più volte sulla rapida riapertura dello stesso, in quanto sembrerebbe che non vi siano danni strutturali presenti e che l'unico lavoro da realizzare sarebbe il rifacimento del guardrail; questo intervento di sistemazione permetterebbe il completo ripristino della viabilità sul ponte, quindi diventa sempre più necessario provvedere a dare un segnale concreto ai tanti cittadini che ad oggi sono costretti a percorre molti chilometri su strade secondarie e impervie". L'impegno del Comune di Corinaldo è "tenere alta l'attenzione verso la Provincia e le Istituzioni preposte, per sollecitare maggiormente il ripristino della viabilità sul Ponte del Burello, soprattutto anche visto l'avvicinarsi della stagione invernale, che aumenterebbe ulteriormente i disagi". (ANSA).