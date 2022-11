Confindustria: Bonomi a assemblea Ancona a Senigallia il 15/11

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi chiuderà i lavori dell'assemblea pubblica dei soci di Confindustria Ancona, in programma il 15 novembre a Senigallia (Ancona, al Teatro la Fenice, con inizio dei lavori alle 10:30.

"La scelta di tenere la nostra Assemblea a Senigallia - ha dichiarato Pierluigi Bocchini, presidente di Confindustria Ancona - è un segnale forte di vicinanza che vogliamo dare al territorio, esattamente a due mesi di distanza dai tragici eventi alluvionali che hanno causato 13 vittime e che hanno arrecato gravi danni alle attività economiche. Non vogliamo correre il rischio che, una volta scemata l'attenzione dei media, questo territorio venga abbandonato a se stesso: l'assemblea Pubblica è l'evento più importante dell'anno per Confindustria Ancona e richiama molte autorità, oltre alle aziende associate. Cogliamo questa occasione per confrontarci con chi ha già attraversato eventi simili e ha trovato la via per uscirne, più forte di prima. E' il nostro modo per dire: mai più! affinché eventi del genere non debbano più ripetersi".

La scaletta della giornata prevede la relazione dllo steso Bocchini in apertura, poi una tavola rotonda sul tema "La resilienza delle imprese ed il ruolo delle Istituzioni nella gestione delle calamità". Nella prima parte interverranno Giovanni Baroni, presidente Piccola Industria Confindustria e Delegato PGE (Programma Gestione Emergenze), Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato Rummo spa. Nella seconda parte interverranno Francesco Acquaroli, presidente Regione Marche e Commissario Delegato eventi metereologici settembre 2022 e Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia Romagna e Commissario per la Ricostruzione post Terremoto. Le conclusioni sono affidate a Carlo Bonomi, Presidente Confindustria. (ANSA).