Terremoto: maxi-condominio Matelica, 28 famiglie tornano a casa

(ANSA) - MATELICA, 05 NOV - La città di Matelica, nel 'cratere' sismico maceratese, ieri ha "recuperato" uno dei suoi condominii più grandi. A sei anni dal terremoto del 2016, è tornato agibile il complesso residenziale "Belvedere" di via Bachelet, con ben 28 famiglie che sono potute rientrare nelle loro abitazioni.

In un clima misto tra gioia e commozione, al taglio del nastro simbolico sono intervenuti i parroci don Ruben Bisognin e don Lorenzo Paglioni per la benedizione di rito, il sindaco Massimo Baldini, il vicesindaco Denis Cingolani, il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi Elia Pacini (residente del condominio), i responsabili della ditta esecutrice dei lavori e l'amministratrice del condomino Lucia Pettinelli. "Un grazie particolare agli organizzatori della cerimonia, mentre a tutti i condomini va il nostro più vivo augurio - hanno detto Baldini e Cingolani -. Che questo importante taglio del nastro sia simbolo di speranza e di ripartenza per tutto il nostro territorio, con l'auspicio che a breve tutte le persone sfollate possano tornare nelle loro case". (ANSA).