Maltempo: Fano, in esercitazione si simula esondazione Arzilla

A Fano (Pesaro Urbino), in un'esercitazione pubblica di protezione civile, verrà simulato uno scenario di esondazione del torrente Arzilla.

L'esercitazione, organizzata dal Comune, ci sarà domani e vedrà impegnati i volontari di Protezione Civile. Per i residenti della zona sarà possibile partecipare recandosi nei punti indicati dai volontari durante la mattina stessa.

Appuntamento poi presso il Centro Civico di Gimarra dove i volontari distribuiranno materiale informativo e risponderanno alle domande dei cittadini.

"La macchina dell'emergenza deve essere sempre efficiente e rodata - chiosano il sindaco Massimo Seri e il vice sindaco Cristian Fanesi -, pertanto serve creare uno scenario in cui si oliano i meccanismi e i processi. L'organizzazione della Protezione Civile Club Mattei di Fano si è sempre contraddistinta per una grande operatività. Come già avvenuto in precedenza per Vallato e Cuccurano, anche quest'anno ci esercitiamo per essere sempre pronti a rispondere in maniera tempestiva ad ogni tipo di situazione: vogliamo precisare - concludono - che non ci sono rischi reali al momento sul torrente Arzilla, ma dobbiamo comunque tenere alta l'attenzione.

Un meccanismo rodato, quello tra amministrazione volontari, che ha permesso negli anni precedenti di risolvere con il minimo disagio eventi straordinari, come l'evacuazione per la bomba del 2018". (ANSA).