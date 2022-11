Inaugurata Casa della Scrittura a Borgo Pace

Inaugurata la Casa della Scrittura di Borgo Pace (Pesaro Urbino), luogo pensato e ideato da "Libraria, il palcoscenico del Libro" per rendere omaggio e tramandare i generi della scrittura in un'antica conceria dismessa che ora è uno spazio multifunzionale pronto ad accogliere scrittori, lettori e attori del mondo della cultura.

E' stata inaugurata la panchina rossa contro la violenza sulle donne e, allo Spazio Metauro, e presentato "Caro Foglio ti Scrivo" libro che nasce dall'omonimo progetto realizzato grazie ad un contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, curato dell'Istituto Grafologico Internazionale Moretti di Urbino, dalla Soc. Coop. Vademecum di Ascoli Piceno, e dal comune di Borgo Pace, edito da Capponi Editore.

All'inaugurazione della Casa della Scrittura, stamattina, presenti il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, l'onorevole Mirco Carloni, il consigliere regionale dei Civici Giacomo Rossi, tanti sindaci, guidati dalla padrona di casa, la sindaca Romina Pierantoni, molti cittadini e alunni delle scuole.

"Questa giornata è la testimonianza della resilienza dei territori interni - ha detto Acquaroli -, si tratta di un progetto interessante che va ad arricchire un ambiente culturale che ha radici forti: questa Casa della Scrittura può essere un valore aggiunto, che eleva i nostri territori interni, culla dell'identità profonda. La Regione starà sempre dalla parte di quei comuni che credono nella cultura come forma di determinazione, amore e passione nel conservare il territorio e le tradizioni delle Marche". L'on. Carloni ha sottolineato il proprio legame con questo piccolo comune: "È un luogo straordinario Borgo Pace, qui si coltiva il territorio con passione, qui ci sono tante potenzialità da esprimere grazie a degli amministratori che prima di tutto amano il territorio. La sfida del rilancio della Regione parte dal rilancio di questi borghi dove si esalta la autenticità. Per tutti noi avere delle storie belle da raccontare come quella di Borgo Pace è una ricchezza". (ANSA).