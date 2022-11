Regioni: nuova composizione Commissioni consiliari Marche

(ANSA) - ANCONA, 04 NOV - Nuova composizione delle Commissioni consiliari deliberata nell'ultima seduta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche, alla luce dei diversi assetti determinati dalla formazione della Giunta e dagli eletti al Parlamento. Lindita Elezi (Lega) entra a far parte della Commissione Affari istituzionali in sostituzione dell'attuale assessore Chiara Biondi, mentre in Commissione Governo del territorio Monica Acciarri (Lega) e Simone Livi (Fdi) occuperanno rispettivamente il posto dell'assessore Andrea Maria Antonini e del consigliere Pierpaolo Borroni, che passa in Commissione Sanità andando a sostituire Elena Leonardi. Sia la Commissione Governo del territorio che quella Sanità, precedentemente presiedute da Antonini e Leonardi, sono convocate per martedì 8 novembre con all'ordine del giorno l'elezione dei nuovi presidenti. Le due distinte riunioni si terranno a Palazzo Leopardi ("Sala Agricoltura") dopo la Conferenza dei capigruppo consiliari che, come di consueto, anticipa la seduta del Consiglio regionale. (ANSA).