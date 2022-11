Motori: ad Ascoli seconda edizione "Rally Anch'io" di Aci

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 04 NOV - Dopo la riuscita prima edizione del 2021, l'Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo e il Gruppo Sportivo dell'Automobile Club in collaborazione con l'associazione Picena Non Vedenti, hanno riproposto l'iniziativa "Rally anch'io". L'evento si è svolto ieri sul piazzale antistante lo Stadio Cino e Lillo Del Duca messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, che ha patrocinato l'evento.

Grazie all'impegno della Gabrielli Motorsport dell'ascolano Alessandro Gabrielli e della D'Errico Motorsport di Manfredonia, i componenti dell'Associazione "Picena Non Vedenti Carlo Malloni" hanno potuto vivere al fianco dei piloti le emozioni, le accelerazioni, le frenate, le sbandate, di diverse vetture da competizione su un tracciato appositamente disegnato sul piazzale. Una Skoda Fabia, due Renault Clio, una Peugeot 106 ed un'Alfa Romeo 147 JTD sono state messe a disposizione anche da altri piloti come Franco Galié e Giovannino Piccinini, assieme a Palumbieri e D'Errico della Scuderia pugliese, attirando anche la curiosità di molti appassionati.

Sono intervenuti il sindaco Marco Fioravanti, l'onorevole Giorgia Latini, gli assessori Nico Stallone e Massimiliano Brugni, oltre agli organizzatori Ivo Panichi presidente dell'Automobile Club con il direttore Stefano Vitellozzi, Giovanni Cuccioloni presidente del Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno ed il d.s. Pierluigi Terrani, il presidente della Picena Non Vedenti Marco Piergallini con il vice Attilio Lattanzi.

