Aggredisce infermieri e poliziotti al pronto soccorso, arrestato

(ANSA) - ANCONA, 04 NOV - Arrivato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette di Ancona perché lamentava un dolore alla caviglia sinistra, fratturata 40 giorni fa, alla quale aveva a un tutore, un 49enne italiano ha cominciato a inveire contro gli infermieri del triage, poi ha perso a pugni il divisore in plexiglas dello sportello, impedendo agli addetti di lavorare e spaventando altre persone presenti. E' successo ieri sera: quando è arrivato l'agente di polizia in servizio dentro l'ospedale, il 49enne ha insultato anche lui, lo ha minacciato e ha cercato lo scontro fisico, tanto che il poliziotto ha chiesto l'intervento delle Volanti. Gli agenti hanno cercato di tranquillizzarli, ma lui ha continuato a minacciarli. Alla richiesti dei documenti si è alzato in piedi dalla sedia rotelle e ha tentato di aggredirne unop degli agenti, poi si è scagliato contro altri due, rimasti lievemente feriti con prognosi di 3 giorni. Solo grazie alla superiorità numerica ed all'azione congiunta, sono riusciti a bloccarlo.

Accompagnato in Questura, l'uomo è stto arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e deferito per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico sevizio, oltraggio a pubblico ufficiale e porto d'armi od oggetti atti ad offendere. Durante il controllo di sicurezza, è stato trovato in possesso di un apribottiglie dalla punta acuminata. ha trascorso la notte ai domiciliar in casa, stamane la direttissima, durante la quale il giudice ha convalidato l'arresto. (ANSA).