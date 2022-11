4 novembre: cerimonie ad Ancona, al Passetto e a Candia

(ANSA) - ANCONA, 04 NOV - Si sono svolte oggi venerdì 4 novembre ad Ancona al Monumento ai Caduti in piazza IV Novembre le celebrazioni del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate con la cerimonia dell'alza bandiera e deposizione corone a cura del Comando Scuole della Marina Militare. In piazza Cavour sono presenti gli stand delle forze armate, visitabili da parte della cittadinanza.

Alle ore 13.00 è stata inaugurata a Palazzo degli Anziani, alla presenza delle autorità civili e militari, la targa al Milite Ignoto a cui è stata conferita la cittadinanza onoraria a seguito della mozione del Consiglio comunale, recepita dalla Giunta. Alle ore 16:30, a Candia, la Commemorazione dei Caduti di Guerra con la deposizione di corone alla lapide posta all'interno della chiesa di San Giuseppe e alla lapide situata nella facciata del Circolo, in collaborazione con la Parrocchia San Giuseppe e il Circolo Sociale Ricreativo Sportivo di Candia.

Le iniziative si sono svolte in collaborazione con l'Anpi.

