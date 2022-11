Vaccini: Gimbe, nelle Marche nessuna dose al 12,6% over 5

Nelle Marche la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino anti-Covid è pari al 12,6% (media Italia 10,4%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 2,1%. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe che per la settimana 26 ottobre- primo novembre riguarda esclusivamente l'andamento della campagna vaccinale, i cui dati al momento risultano ancora aggiornati quotidianamente.

Il Ministero della Salute con il comunicato del 28 ottobre, ricorda Gimbe, ha invece disposto la sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino della pandemia di Covid-19 che sarà reso pubblico a cadenza settimanale.

Quanto alla terza dose vaccinale, la percentuale di popolazione over 5 anni che non l'ha ricevuta è pari a 10,5% (media Italia 10,7%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 6,3%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 15,7% (media Italia 22,5%). La popolazione di età compresa tra 5 e 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 20,6% (media Italia 35,2%) a cui aggiungere un ulteriore 2,1% (media Italia 3,3%) solo con prima dose. (ANSA).