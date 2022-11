Covid: Marche; 953 casi in 24ore, ricoveri scendono a 140 (-3)

(ANSA) - ANCONA, 03 NOV - In discesa nell'ultima giornata il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche (da 143 a 140) mentre si sono registrati 953 casi di positività e l'incidenza è risalita da 336,44 a 343,68. I dati risultano dall'aggiornamento della Regione che dà conto di un decesso in 24ore che fa salire il totale nelle Marche a 4.170.

Tra i degenti ce ne sono sette in Terapia intensiva (-1 rispetto a ieri), tre in Semintensiva (+1) e 130 nei reparti non intensivi (-3). Scende anche il numero di persone in osservazione nei pronto soccorso (16; -4). Per quanto riguarda i 953 positivi (sono 4.311 quelli rilevati in una settimana), sono emersi da 1.892 tamponi. Intanto le quarantene sono andate sotto quota 7mila (6.996; -196). (ANSA).