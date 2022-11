93enne cade in canale porto, salvato da Guardia Costiera

Un uomo di 93 anni, caduto accidentalmente nel canale che separa Gabicce Mare (Pesaro Urbino) dal porto di Cattolica (Rimini) è stato salvato dalla Guardia costiera di Pesaro. A dare l'allarme è è nel primo pomeriggio di oggi è stato il comandante dell'Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Gabicce Mare, che ha sentito delle grida di aiuto dell'anziana, mentre si trovava nel proprio ufficio e che si è immediatamente precipitato fuori della caserma.

Una volta sul molo ha visto una persona in difficoltà in acqua e ha allertato la sala operativa della Guardia Costiera di Pesaro. Intanto ha lanciato un salvagente anulare posizionato all'ingresso della caserma, che l'uomo è risucito ad afferrare.

E' stato avvicinato allo scalo per una sicura risalita, grazie anche all'aiuto di personale dell'Anmi (Associazione Nazionale Marinai d'Italia) presente lungo il molo. Il 93enne, originario di Gabicce, ha raccontato di essere caduto accidentalmente nelle acque del porto canale e di aver chiesto aiuto perché non riusciva a risalire autonomamente in banchina. Le sue condizioni di salute sono parse da subito buone e dopo l'intervento medico è stato affidato alle cure dei familiari giunti sul molo.

(ANSA).