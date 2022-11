Covid: Marche, 143 ricoverati (+4) e incidenza scende a 336

Continua l'altalene del numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: dopo il -9 di ieri, nell'ultima giornata il dato è risultato invece in salita di quattro unità per un totale di 143 degenti di cui otto in terapia intensiva (+1), due in Semintensiva (-1) e 133 in reparti non intensivi (+4), oltre ai quali ci sono 20 (-3 rispetto a ieri) in osservazione nei pronto soccorso. Lo comunica la Regione. Sul fronte positivi sono 176 quelli rilevati in un giorno (4.216 in una settimana) in base a 370 tamponi e l'incidenza è scesa da 415,03 a 336,44. Nessun decesso collegato al Covid nell'ultima giornata con il totale di vittime nelle Marche fermo a 4.169.

In discesa anche il numero di quarantene che passa a 7.162 (-123).