Checco Zalone a Senigallia per anteprima 'Amore + Iva'

(ANSA) - ANCONA, 01 NOV - Al via questa sera, 1 novembre, al Teatro La Fenice di Senigallia, una serie di tre anteprime (le altre due il 3 e 4 novembre) dello spettacolo di Checco Zalone 'Amore + Iva', che dopo la messa a punto nelle Marche debutterà ufficialmente a Firenze l'8 novembre. Il comico pugliese è da una decina di giorni a Senigallia per le prove, riferiscono i media locali, e nei momenti di pausa, grazie al tempo soleggiato, non si è fatto mancare passeggiate sul lungomare e nel centro storico incontrando i fan e concedendo selfie, immortalato dai fotografi. La sua presenza a Senigallia per mettere a punto il nuovo spettacolo di fronte ad un pubblico pagante, era già stata concordata da tempo con l'amministrazione comunale, ma dopo l'alluvione che ha colpito la città, ha dichiarato ieri il sindaco Massimo Olivetti, accolto dall'artista e dagli organizzatori nel backstage del teatro con alcuni esponenti della giunta, assume "un significato particolare in questo momento difficile di ripartenza dopo l'emergenza". "Sentiamo la responsabilità di essere qui proprio in questo momento - gli ha risposto Zalone - e ci auguriamo di poter dare un contributo con leggerezza e divertimento grazie al nostro spettacolo". Con 'Amore + Iva' l'attore torna ad esibirsi a teatro dopo 11 anni dal suo grande successo sul palco con 'Resto umile World Tour' , trasmesso anche su Canale 5 in due puntate televisive nel dicembre 2011. Nel nuovo spettacolo - un mix di musica, racconti, imitazioni e parodie scritto dallo showman assieme a Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino -, Zalone presenterà anche una canzone inedita, 'Sulla barca dell'oligarchia'.

Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL con l'organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta, insieme a Gianmarco Mazzi, 'Amore + Iva' dopo Senigallia e Firenze andrà in tour per un anno in tutta Italia fino ad ottobre 2023, approdando anche al Teatro degli Arcimboldi di Milano (dal 20 dicembre 2022 al 23 gennaio 2023), all'Arena di Verona (5 e 6 maggio 2023) e ancora a Bologna, Roma, Napoli e Torino. Nelle Marche tornerà il 15 aprile 2023 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. (ANSA).