Sviene per esalazioni dentro autocisterna mentre la ripara

Malore e svenimento per esalazioni di bitume durante le riparazioni all'interno della 'botte' di un'autocisterna. E' accaduto stamattina, tra le 8 e le 9, a Senigallia (Ancona) sulla strada provinciale Arceviese 360, nel parcheggio situato tra il casello A14 e limitrofo distaccamento vigili fuoco. Un imprenditore, di Senigallia, titolare di una ditta di autotrasporti, stava effettuando riparazioni nell'autocisterna vuota quando si è sentito male per le esalazioni di residui di bitume evidentemente ancora presenti nella cisterna.

Alcuni dipendenti della ditta e collaboratori dell'imprenditore hanno provato a tirarlo fuori ma stavano per sentirsi male anche loro a causa delle stesse esalazioni. Così hanno allertato i soccorsi: i vigili del fuoco hanno estratto dal boccaporto l'uomo, che era nel frattempo svenuto e che è poi stato trasportato in eliambulanza del 118 a Torrette. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e ispettori Asur per accertamenti caso di infortunio sul lavoro. (ANSA).