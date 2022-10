Sviene per esalazioni autocisterna: ricoverato in Rianimazione

(ANSA) - ANCONA, 31 OTT - E' ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione all'ospedale regionale a Torrette di Ancona il 53enne imprenditore che ha perso i sensi stordito dalle esalazioni inalate mentre si trovava in un'autocisterna ad effettuare riparazioni. L'uomo, di Senigallia (Ancona), è il titolare della ditta di autotrasporti proprietaria del mezzo, fermo in un'area di sosta tra il casello dell'autostrada A14 e il distaccamento dei vigili fuoco, lungo la provinciale 360 "Arceviese".

Era impegnato all'interno della 'botte' vuota del veicolo, intorno alle ore 9 di stamattina, quando ha accusato un malore a seguito delle esalazioni di bitume che la cisterna aveva trasportato in precedenza. Il primo soccorso è arrivato da alcuni dipendenti e collaboratori dell'imprenditore che hanno anche provato a tirarlo fuori dalla cisterna. Non riuscendoci e, anzi, ponendo a rischio la loro stessa incolumità, hanno allertato i soccorsi. L'imprenditore è stato estratto dal boccaporto dai vigili del fuoco e affidato alle prime cure degli operatori sanitari. Sul posto è atterrata l'eliambulanza per il trasporto dell'uomo, privo di sensi, al polo ospedaliero regionale, dove versa in prognosi ancora riservata.

Sull'episodio di infortunio sul lavoro indagano gli ispettori dell'Asur Marche, mentre due pattuglie dei carabinieri di Senigallia hanno raccolto le testimonianze di chi ha soccorso l'uomo e dei suoi collaboratori. (ANSA).