Governo: Leonardi, orgogliosi Lucia Albano sottosegretario

(ANSA) - ANCONA, 31 OTT - "Accolgo con grande felicità la notizia della nomina dell'On Lucia Albano a Sottosegretario del Ministero dell'Economia. Un ruolo di altissimo prestigio e rilievo, certificando l'alta considerazione che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha del gruppo marchigiano di Fratelli d'Italia". Lo scrive la neo senatrice di FdI Elena Leonardi, coordinatrice regionale del partito ed ex consigliera regionale.

"Lucia Albano rappresenterà le Marche nel Governo e questo non può che renderci orgogliosi e felici, - aggiunge Leonardi - anche in virtù della proficua collaborazione che c'è stata tra lei e il partito regionale negli ultimi due anni e che sono certa si rafforzerà ora che siamo al Governo. Auguro dunque a Lucia Albano un buon lavoro, certa di questo rapporto positivo che sicuramente continuerà a legare Roma e le Marche. Un augurio poi di buon lavoro a tutti i viceministri e i sottosegretari del Governo Meloni, tra cui non posso non citare l'Onorevole Emanuele Prisco, che ha guidato il nostro partito regionale da commissario durante la campagna elettorale delle regionali 2020 e nel periodo di assestamento dopo una grande vittoria, arrivando ora a un alto incarico di governo. A lui - conclude la senatrice - i miei complimenti e la stima di tutta la comunità politica che ho l'onore di rappresentare". (ANSA).