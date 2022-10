Covid: Marche, 148 ricoveri (+4), incidenza torna sotto 400

(ANSA) - ANCONA, 31 OTT - Nelle Marche è scesa ancora sotto quota 400 (da 402,79 a 370,61) l'incidenza di casi Covid ogni 100mila abitanti. Nell'ultima giornata, fa sapere la Regione, si sono registrati 205 positivi (5.257 in una settimana) su 401 tamponi, e tre decessi che fanno salire il totale regionale di vittime a 4.166. Intanto ci sono quattro ricoverati in più, da 144 a 180: la situazione dei degenti è comunque stabile in Terapia intensiva (6) e Semintensiva (3) mentre è risultata in crescita nei reparti non intensivi (139; +4 rispetto a ieri).

Intanto le quarantene scendono a 7.806 (-222); nei pronto soccorso sono assistite 21 (-5 rispetto al giorno prima) persone in osservazione. (ANSA).