Banche: morto a 75 anni presidente Carifermo Amedeo Grilli

E' morto Amedeo Grilli, 75 anni, dal 2013 presidente della Carifermo Spa. Lo annuncia Carifermo "con grande rammarico". I funerali stamattina alle 10.30 nel Duomo di Fermo. "Stimato ingegnere nato a Monte Urano e residente a Fermo, - ricorda l'istituto di credito - dal 2013 era Presidente della Carifermo Spa, già Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo da marzo 1993. Ricordiamo le sue spiccate doti umane, il rigore morale e la straordinaria capacità professionale profuse con generosità e tenacia alla guida della Banca. Innumerevoli gli interventi ed i progetti portati a termine durante i suoi mandati. Nell'ambito economico, così come in quelli culturali, sociali e sanitari ha sempre agito con lungimiranza, passione e fermezza".

"Citiamo, su tutti, - prosegue Carifermo - la determinazione e il forte impulso che hanno portato al restauro della Chiesa della Madonna dell'Ambro. La sua visione prima e la risoluzione poi hanno reso possibile un intervento preso come esempio per la ricostruzione. Ha sempre difeso il modello della Banca locale, che ascolta le esigenze dell'area in cui opera, sostenendone l'economia e investendo in cultura e sociale. Un Istituto vicino a famiglie ed imprese soprattutto nelle difficoltà, con azioni concrete, risolute e discrete. Lo dimostrano, da ultimo, le iniziative intraprese in seguito al sisma, durante la pandemia e nella crisi economica attuale".

"Credeva fortemente nei giovani, - sottolinea ancora la banca - coinvolgendoli nei diversi progetti e volendo che fossero il fulcro dell'attività di Carifermo.

La sua sensibilità, i suoi valori e il suo entusiasmo continueranno a guidarci nel nostro lavoro quotidiano, contribuendo sempre alla crescita del territorio, accanto ad enti e associazioni". "Il direttore generale Ermanno Traini, il Consiglio d'amministrazione, il collegio sindacale e il personale, condividendo le numerose testimonianze di vicinanza e affetto ricevute in questi giorni, - conclude - si stringono alla famiglia, esprimendo profonda gratitudine per l'impegno che Amedeo Grilli ha dato nei confronti della sua e nostra Banca".

