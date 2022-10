'Incendio' su barca da diporto con 'ferito', ma è esercitazione

(ANSA) - PESARO, 29 OTT - Un incendio divampato a bordo di una imbarcazione da diporto con soccorso ad un infortunato. E' lo scenario simulato in un'attività addestrativa organizzata dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Pesaro nelle acque antistanti il Monte San Bartolo con lo scopo di garantire il costante mantenimento in assetto di un ottimale livello di operatività in caso di potenziali situazioni di emergenza. Il personale della Guardia Costiera ha coordinato le operazioni di soccorso coinvolgendo altre forze cooperanti in mare appartenenti ai Vigili del fuoco e alla Croce Rossa Italiana.

All'esercitazione hanno partecipato due unità della Guardia Costiera di Pesaro: la CP872 unità progettata appositamente per il soccorso in mare in ogni condizione meteomarina e la CP2086.

Alla partenza dalla banchina antistante la Capitaneria di Porto di Pesaro i mezzi di soccorso hanno imbarcato un team dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pesaro con le relative dotazioni per testare la risposta coordinata dei soccorsi nel caso di incendio di vaste dimensioni in mare. Raggiunta l'unità che simulava l'incendio, mentre i Vigili del Fuoco iniziavano le operazioni di spegnimento, l'equipaggio della Guardia Costiera ha recuperato da mare un simulatore della Croce Rossa Italiana di Pesaro. Per l'evacuazione medica la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pesaro ha testato anche la capacità di risposta dell'idroambulanza Nettuno della Croce Rossa Italiana: l'equipaggio di volontari ha raggiunto il luogo dell'esercitazione per le prime cure - simulate ed il successivo trasporto in banchina.

Al termine dell'esercitazione si è tenuto un debriefing nei locali della Capitaneria di Porto al quale hanno partecipato tutti gli Operatori coinvolti. (ANSA).