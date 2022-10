Due Daspo questore di Ascoli, uno di 1 anno e uno di 5

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 OTT - Il questore di Ascoli Piceno ha adottato due provvedimenti di divieto ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di altrettanti giovani tifosi responsabili di due diversi episodi.

Il 13 maggio 2022, in occasione dell'incontro Ascoli-Benevento un gruppo di tifosi della squadra ospite, giunto in ritardo allo stadio, ha opposto resistenza agli steward per eludere le operazioni di filtraggio ed accelerare le fasi d'ingresso. Nella circostanza un tifoso, dirigendosi verso lo steward che effettua la scansione con apposito palmare, lo ha colpito al capo con il tamburo che trasportava. La vittima ha riportato lesioni guaribili in 7 giorni. L'autore del gesto, un giovane domiciliato a Benevento, è stato denunciato ed è ora destinatario di un Daspo della durata di un anno. L'8 ottobre 2022, in occasione di Ascoli-Modena un giovane ascolano, dopo essersi travisato, calzando il cappuccio di una felpa di colore nero, ha forzato il cordone degli addetti alla sicurezza, raggiungendo la barriera di delimitazione con i tifosi del Modena. Individuato dalle immagini dell'impianto di video-sorveglianza dello stadio Del Duca, l'uomo è stato denunciato e nei suoi confronti è scattato oggi un Daspo di 5 anni. (ANSA).