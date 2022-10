Stalking: già ammonito, torna a molestare donna, arrestato

(ANSA) - ANCONA, 28 OTT - Già raggiunto da un ammonimento del questore di Ancona quasi un anno fa per atti persecutori nei confronti di una trentenne, a lui sconosciuta, un sessantenne algerino, senza fissa dimora, è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti perché ieri si è presentato presso l'esercizio commerciale dove la donna lavora, nel centro del capoluogo marchigiano. Essendo già stato ammonito, non è necessaria la querela da parte della vittima, ma si procede d'ufficio. L'anno scorso la giovane si era rivolta alla polizia per denunciare i comportamenti molesti dell'uomo, ormai stanziale ad Ancona: appostamenti, minacce, commenti volgari, offese gratuite, sia per strada, che in prossimità del luogo di lavoro e di residenza della trentenne. L'ammonimento era stato emesso il 26 novembre 2021, dopo un'istruttoria, con l'intimazione all'uomo di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva. Il sessantenne è ora accusato di stalking aggravato. (ANSA).