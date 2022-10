Regioni: Biondi, proseguo lavoro Giorgia Latini

(ANSA) - ANCONA, 28 OTT - E' un "lavoro in continuità con chi mi ha preceduto per il rilancio della Regione. Non mancherà un confronto con il Consiglio regionale". Così la neo assessora a Cultura, Istruzione e Pari Opportunità della Regione Marche Chiara Biondi, in occasione della presentazione della giunta regionale rinnovata dopo l'elezione in Parlamento dell'ex assessore Giorgia Latini, da cui ha assunto le deleghe.

"Imprescindibile per una buona azione di governo il contatto con il territorio - ha sottolineato Biondi - vengo dal territorio, sono abituata a confrontarmi sempre" e "sono molto dedita all'ascolto". "Ho preso mano a tutti quelli che sono i dossier più importanti" ha proseguito, indicando tra le priorità, "portare avanti la candidatura dei teatri a patrimonio Unesco. Sul fronte dello sport (altra sua delega) "contiamo di portare qui nelle Marche importanti manifestazioni, anche a livello internazionale, in modo da far conoscere il nostro territorio".

"Stiamo lavorando anche sul terzo settore, una delega importante" ha aggiunto, in maniera particolare "sull'associazionismo, perché sappiamo perfettamente quanto è importante il ruolo che svolgono nei nostri territori". Per la delega all'Istruzione, "ho avuto un confronto con il ministro Valditara a cui ho fatto presente le criticità che il nostro sistema scolastico deve affrontare, in particolare il problema delle classi pollaio, ma soprattutto una applicazione troppo stringente delle norme del Dpr 81 del 2020 che prevede che per poter costituire delle classi, dobbiamo attenerci alle indicazioni numeriche. "Purtroppo, nonostante siano previste delle deroghe all'interno di questa normativa, non sono per noi favorevoli, quindi - ha concluso -cercheremo di portare avanti con il ministro una certa apertura per poter concedere deroghe anche più importanti".