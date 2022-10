Regioni: Antonini, dovremo lavorare per sostenere aziende

(ANSA) - ANCONA, 28 OTT - Con 24 deleghe da gestire le priorità sono quelle di "dare un supporto importante al tessuto produttivo marchigiano che è in grande difficoltà" per "calamità naturali, ma anche sanitarie e economiche. La Regione dovrà lavorare parecchio per sostenere le aziende". Così il neo assessore con deleghe economiche Andrea Maria Antonini (Lega), a margine della conferenza stampa di presentazione a Palazzo Raffaello, della giunta regionale dopo il rimpasto. Sul caro bollette "possiamo porre una attenzione particolare allo sviluppo energetico e credo che sia strategico al mio assessorato". Parlando della sua lunga esperienza amministrativa e politica, che ha spaziato in "tutta la filiera" dalla circoscrizione fino all'assessorato regionale, passando per gli incarichi nel Comune di Ascoli Piceno (presidente del Consiglio comunale, assessore e vice sindaco), nella Provincia (consigliere e assessore) "sempre votato e sempre eletto" ha precisato e poi il ruolo di consigliere regionale e presidente della terza Commissione (governo del territorio e ambiente), Antonini si è definito con una battuta "un usato garantito". "Il concetto che il presidente Acquaroli ci dice spesso, cioè lavorare come una squadra - osserva - , credo sia un principio fondamentale per qualsiasi team su qualunque campo, da quello sportivo a quello politico", per questo "per me sarà facile seguire l'invito del presidente". "Il mio assessorato - aggiunge - nasce sulla continuità rispetto al lavoro del mio predecessore" (Mirco Carloni, ndr), "cercherò di mettere anche del mio, ma raccolgo un lavoro importante fatto in questi due anni". "L'ascolto del territorio è fondamentale: sentire e percepire le problematiche e soprattutto portare le soluzioni" ha detto ancora. Sugli interventi per l'alluvione che ha colpito il 15 settembre il Senigalliese e il Pesarese, ha ricordato la misura sul credito varata dalla Regione da circa 6 milioni di euro per le aziende, "ovviamente ci dovremo relazionare molto con il governo centrale per delle misure straordinarie, che sappiamo arriveranno a breve. Abbiamo già monitorato tutte le situazioni più critiche" e adesso "metteremo in campo un piano di recupero, sviluppo e sostengo alle aziende". (ANSA).