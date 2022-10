Enel: visite a Diga del Furlo per Fiera Tartufo Acqualagna

(ANSA) - ANCONA, 28 OTT - In occasione della 57/a Fiera nazionale del Tartufo bianco di Acqualagna (Pesaro Urbino), sabato 29 ottobre Enel Green Power Italia aprirà al pubblico il coronamento della Diga del Furlo per un viaggio suggestivo nel mondo dell'energia rinnovabile e pulita. L'impianto idroelettrico, che ha compiuto da poco 100 anni, situato sul fiume Candigliano tra Fermignano e Fossombrone, sarà aperto dalle 9 alle 13:30 per offrire a tutti i visitatori un'esperienza unica nella conoscenza del funzionamento di questo impianto immerso in scenari paesaggistici di straordinaria bellezza. "La Diga del Furlo - ha dichiarato Angelo Guastadisegni, responsabile Enel Green Power Italia Area Centro Sud - è l'esempio concreto di come un corso d'acqua possa diventare una fonte di energia rinnovabile e pulita nel rispetto dell'ambiente, ma al contempo creare anche valore per il territorio e la collettività grazie al turismo sostenibile. In quest'ottica partecipiamo attivamente a questo importante evento: aprendo al pubblico la nostra centrale, vogliamo offrire anche l'opportunità di godere delle bellezze di questa zona". La Diga del Furlo, imponente opera di ingegneria, sbarrando le acque del torrente Candigliano, ha reso unico questo spicchio di terra dell'entroterra marchigiano, e ha anche creato un invaso, gestito da Enel Green Power Italia, società leader delle energie rinnovabili, che consente la produzione di energia pulita per oltre 10mila famiglie ogni anno, riducendo allo stesso tempo immissioni di circa 20mila tonnellate annue di CO2 in atmosfera.

(ANSA).