Emittenza: a Tvrs nuovi telegiornali e palinsesto

(ANSA) - ANCONA, 28 OTT - A poco più di un anno dall'acquisto di Tvrs da parte dell'imprenditore di tecnologie digitali fanese Claudio Gabellini (socio di maggioranza) e di quello ascolano Mariano Morosini, l'emittente televisiva privata, nata a Recanati nel 1979 e sopravvissuta alle vicissitudini subite negli anni dai diversi media, ha presentato oggi in un incontro pubblico alla Loggia dei Mercanti di Ancona le sue nuove proposte e la sua filosofia di comunicazione nel campo dell'informazione. "Sarà - ha spiegato il neo consulente editoriale Giancarlo Trapanese (noto giornalista per 41 anni in forza alla Rai, già caporedattore della sede di Perugia) di fronte ad un pubblico composto anche di autorità ed esponenti delle istituzioni - una tivù innovativa a partire dai suoi telegiornali che da lunedì 31 ottobre andranno in onda sul canale 13 in una doppia edizione quotidiana in diretta alle 13:15 e alle 20:15, più un'edizione domenicale parzialmente ridotta. Anziché dare spazio solo ai commenti degli esponenti delle istituzioni - ha affermato - come spesso avviene quando per esempio si commemora la morte di un membro delle forze dell'ordine caduto sul lavoro, vogliamo invece far parlare i suoi familiari per capire cosa c'è dietro". Un'attenzione alla gente che per il direttore Andrea Verdolini "si esprime anche attraverso una spiccata territorialità dell'emittente, garantita da trasmissioni autoprodotte". In sostanza una televisione frutto di un'editoria pura e come ha sottolineato Gabellini "dovuta all'amore per questa terra di cui ogni giorno vuol evidenziare le qualità, il valore e il modo di vivere anche grazie a piattaforme interattive". Questi principi saranno messi in pratica in vari programmi dedicati allo sport (calcio, basket, e volley), cultura, Università. Largo anche alla musica con il contest 'Like music Marche' e ai bambini con 'Nonno racconta'. E ancora la novità dello spazio abbinato ai tg 'TvoiRs' con tante rubriche nuove. Da dicembre inoltre ci sarà la app di Tvrs scaricabile gratuitamente. Presenti all'iniziativa anche l'imprenditore Morosini e il direttore generale Simone Bernardini. (ANSA).