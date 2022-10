Covid: -4 ricoveri, 737 nuovi casi, un decesso

(ANSA) - ANCONA, 28 OTT - Continua a scendere nelle Marche il numero dei ricoveri legato al covid: sono 151, -4 su ieri, di cui 6 in terapia intensiva, 4 in semi intensiva, 141 in reparti non intensivi. Sono 22 invece le persone in osservazione dei pronto soccorso. Secondo i dati della Regione, sono stati rilevati nell'ultima 737 nuovi casi covid, sulla base di 1.520 tamponi. Continua a scendere anche l'incidenza, che arriva a 375,33 su 100mila abitanti, rispetto a ieri quando era 391,02. I nuovi positivi in una settimana sono 5.644. Nelle ultime 24 ore c'è stato un decesso, che fa salire il totale a 4.160. (ANSA).