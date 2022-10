Su Rai Documentari un ritratto di Maria Montessori il 28 ottobre

(ANSA) - ANCONA, 27 OTT - Rai Documentari presenta "Aiutami a fare da solo. L'Idea Montessori", un ritratto di Maria Montessori a quasi un secolo dalla creazione del suo metodo divenuto un pilastro nella formazione primaria dei bambini, in onda il 28 ottobre alle 15:35. Donna innovativa e ribelle, scienziata e in seguito pedagoga, Maria Montessori è stata l'ideatrice del famoso metodo educativo Montessori per le scuole, oggi diffuso in tutto il mondo. Una coproduzione Le Talee e Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari, il documentario, scritto e diretto da Maurizio Sciarra, parte dalla prassi, dal lavoro quotidiano per risalire alla vita e al pensiero della pedagogista, un gigante del XX secolo, fautrice dell'emancipazione femminile. Al centro della narrazione i bambini, come nel lavoro di ricerca di Montessori, che li indicava come "guida degli adulti" e il racconto della quotidianità del loro apprendimento tra Paesi diversi - Italia, Albania, Olanda e Kenya - e con insegnanti di varie nazionalità.

Il ritratto di Maria Montessori - l'unica donna italiana raffigurata su una banconota - si compone di alcune testimonianze dirette, come quella della maestra Maria Clotilde Pini, sua allieva, cofondatrice, direttrice, animatrice del VII circolo Montessori di Roma e la pronipote, Carolina Montessori, che racconta una Maria Montessori bisnonna prima che "monumento". A completare questo ritratto anche i luoghi della sua vita: la casa natale a Chiaravalle (Ancona) oggi museo, quella di Amsterdam, dove fondò l'AMI, Associazione Internazionale Montessori, il suo studio, che restituisce ancora oggi il fascino e la complessità del suo lavoro in giro per il mondo. Dalla prima "Casa dei bambini" fondata a Roma, a via Dei Marsi, alle scuole che oggi praticano in tutto il mondo il suo metodo rivoluzionario, fino all'ultima casa che la ospitò, a Noordwijk, in Olanda, dalla cui finestra Maria vedeva il mare, l'ultima immagine che le rimase negli occhi. (ANSA).