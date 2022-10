Pnrr: Ricci(Ali), da premier Meloni neanche un accenno ieri

"Il Pnrr sarà insieme all'inflazione il vero banco di prova del nuovo Governo, ma nel discorso di ieri della presidente Meloni non ho sentito parlare delle riforme necessarie per ottenere l'altra tranche del Pnrr".

Lo ha detto Matteo Ricci, presidente nazionale di Ali e sindaco di Pesaro, ad Agorà Rai Tre, a proposito del Pnrr. "I soldi dall'Europa per il Pnrr non sono arrivati tutti, finora sono arrivate due tranche che valgono circa 42 miliardi, ma gli altri 160 miliardi li conquistiamo con fatti coerenti, non con la parole. L'Europa non ce li regala. Draghi si era impegnato in un piano di riforme alle quali corrispondono gli avanzamenti.

Ebbene di riforme, a partire da quella sulla concorrenza, nel discorso della Premier Meloni non si è sentito nulla". Poi, ha aggiunto il presidente di Ali, "abbiamo anche l'inflazione che impatta negativamente sui Comuni e sulla parte corrente del bilancio. Noi Sindaci siamo già in difficoltà per pagare le bollette dell'illuminazione pubblica, come possiamo ancora assumere personale qualificato per mettere a terra le opere del Pnrr? A questo - ha concluso - si sommano anche l'aumento dei costi delle opere e la mancanza di manodopera. Una situazione difficilissima che richiede idee chiare e velocità di risposta.

Noi di proposte ne abbiamo fatte. Ora tocca al nuovo governo", ha concluso. (ANSA).